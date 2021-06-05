"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

2 milyar 90 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

05 Haziran 2021, Cumartesi 16:02
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 90 milyondan dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 744 milyon 480 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Çin'i 299 milyon 120 bin ile ABD, 227 milyon 860 bin ile Hindistan, 70 milyon 740 bin ile Brezilya, 66 milyon 750 bin ile İngiltere, 54 milyon 240 bin ile Almanya, 38 milyon 810 bin ile Fransa, 37 milyon 70 bin ile İtalya, 33 milyon 780 bin ile Meksika, 30 milyon 500 bin ile Rusya, 30 milyon 367 bin ile Türkiye, 28 milyon 750 bin ile İspanya, 28 milyon 49 bin ile Endonezya, 25 milyon 400 bin ile Kanada ve 21 milyon 750 bin ile Polonya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 90 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.

Bu ülkeyi 133,74 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 126,51 ile San Marino, 123,80 ile Malta, 122,37 ile İsrail, 106,06 ile Bahreyn, 102,43 ile Moğolistan, 99,80 ile Şili, 98,33 ile İngiltere, 93,71 ile Macaristan, 91,76 ile Katar, 89,44 ile ABD, 89,23 ile Maldivler, 86,28 ile Uruguay, 80,97 ile Monako, 80,13 ile İzlanda ve 72,2 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi takip etti.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toprak kirliliği insan sağlığını tehdit ediyor

    Son 24 saatte 6 bin 126 vaka

    Çok uluslu şirketlerin en az yüzde 15 vergi ödemesine karar verildi

    2 milyar 90 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Belçika 16-17 yaşındakileri Kovid-19'a karşı aşılayacak

    'Türkiye’yle yakından çalışmayı sürdüreceğiz'

    Şebeke olmadığı için sınava hazırlanamadılar

    Şiddetli kuraklık acil durum düzeyinde

    Mayıs ayında yağışlarda büyük azalma

    Çin, 3-17 yaş arası kişiler için Sinovac aşısına onay verdi

    Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşı' açıklaması

    BM, İran'ın oy kullanma hakkını askıya aldı

    Irak Başbakanı: İran ile ilişkilerimiz en iyi döneminde

    Evini arayan seçmenin adresi Demokrat Misyon

    ABD’deki camilerin sayısı arttı

    ‘Sanal hayat’tan uzak durun

    Geçim sıkıntısı intiharları artıyor

    Çiftçi yok parasına satıyor, vatandaş alamıyor

    'Belarus'a yönelik daha fazla yaptırımlar hızlıca gelecek'

    AB, aşı teklifini DTÖ'ye sundu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Marangoz Şevket Ağabey
    Ahmet BATTAL

    Siyasette safını seçip netleştirmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Evini arayan seçmenin adresi Demokrat Misyon
    Cenk ÇALIK

    Canlı su ve Zemzem
    Faruk ÇAKIR

    İstibdada bin tokat
    Rukiye Anar

    Tâlut ve Câlut mücadelesinden bir hakikat remzi
    Risale-i Nur'dan

    İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar
    Cevher İLHAN

    “Parlamenter sistem” tartışması…
    Sebahattin YAŞAR

    Dâvâ adamı kazanılmaz, yetiştirilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.