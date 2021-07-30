24 İhvan mensubuna idam

Mısır Mahkemesinin, iki ayrı dâvâda yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilâtı (İhvan) mensubu 24 kişi hakkında idam kararı verdiği belirtildi.

2015’te 3 polisin ölmesi ve 39’unun yaralanmasıyla sonuçlanan bir polis otobüsüne yönelik bombalı saldırıyla ilgili dâvânın duruşması Demenhur Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, silâh ve patlayıcı madde bulundurmak, 3 polis memurunu kasten öldürmek ve terör örgütünü finanse etmekle suçlanan 16 İhvan mensubunun idam edilmesine hükmetti. İdam cezası verilenler arasında İhvan liderlerinden Muhammed Suveydan’ın da bulunduğu ifade edildi. Aynı mahkeme, kuzeydeki Dilincat kentinde Aralık 2014’te bir polisin öldürülmesiyle ilgili görülen davada ise 8 İhvan mensubuna idam cezası verdi. 3 İhvan mensubu ise vefat ettikleri için haklarındaki dâvâ düşürüldü. Karara temyiz yolunun açık olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. AA

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