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19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

27 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

19 Ocak 2020, Pazar 16:25
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha yerlerinden edildi.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların Halep'in batısı ve güney kırsalındaki yerleşimlere düzenlediği saldırılar sonucunda sivillerin göç dramı sürüyor. 

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın paylaştığı bilgilere göre, Rusya'nın da hava desteği verdiği saldırılar sonucu Daret İzze ilçesi, Ayncara, Kasimiyye, Sellüm, Han Tuman, Han Asal, Kefer Naha ve Ayn Cara yerleşimlerinden göçler başladı.

Saldırılar sonucunda, son 3 günde 4 bin 698 aileden oluşan yaklaşık 26 bin 779 sivil evsiz kaldı.

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların saldırılarında yerinden edilenlerin yüzde 13'ü (611 aile) FKH, 17'si (799 aile) ZDH bölgesine, 32'si (1503 aile) sınır hattındaki kamplar bölgesine ve geriye kalanlar da nispeten güvenli yerleşimlere dağıldı.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü verilerine göre, İdlib'in güney ve güneydoğu yerleşimlerinden Kasım 2019'dan itibaren yaklaşık 67 bin 104 aileden oluşan 382 bin 466 sivil göç etti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. 

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

AA

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