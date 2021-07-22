"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

3 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

22 Temmuz 2021, Perşembe 17:56
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 760 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 490 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 417 milyon 850 bin ile Hindistan, 339 milyon 100 bin ile ABD, 128 milyon 380 bin ile Brezilya, 87 milyon 870 bin ile Almanya, 82 milyon 790 bin ile İngiltere, 73 milyon 970 bin ile Japonya, 65 milyon 580 bin ile Fransa, 64 milyon 392 bin ile Türkiye, 63 milyon 280 bin ile İtalya, 59 milyon 220 bin ile Endonezya, 55 milyon 910 bin ile Meksika, 55 milyon 280 bin ile Rusya, 52 milyon 290 bin ile İspanya, 46 milyon 400 bin ile Kanada, 33 milyon 280 bin ile Polonya, 28 milyon 260 bin ile Arjantin, 24 milyon 760 bin ile Şili, 23 milyon 830 bin ile Kolombiya ve 22 milyon 180 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 760 milyon doza ulaştı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 166,27 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 28 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 165,44, Seyşeller'de 141,98, İzlanda'da 136,68, San Marino'da 132,85, Bahreyn'de 132,37, Uruguay'da 132,18, Şili'de 129,54, İsrail'de 127,34, Katar'da 124,53, Faroe Adaları'nda 124,37, Kanada'da 122,95, Moğolistan'da 121,98, İngiltere'de 121,96, Singapur'da 116,87, Danimarka'da 115,81, Belçika'da 114,83, İspanya'da 111,85, Hollanda'da 109,89, Maldivler'de 107,17, Lüksemburg'da 106,28, Macaristan'da 105,13, Almanya'da 104,88 ve İtalya'da 104,67, Çin'de 103,63, Avusturya'da 102,02, Monako'da 101,39, ABD’de 101,39 oldu.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de vaka sayısı artmaya devam ediyor

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    'Suriye'de 10 kişiden 9'u yoksulluk içinde'

    Lübnan İsrail'in ihlallerini BM'ye taşıyacak

    Mercedes elektrikli araçlara 40 milyar dolar yatırım yapacak

    3 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

    Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olmasını beklemiyorum

    G20 Çevre Bakanları Toplantısı başladı

    Suudi Arabistan 'muhaliflerin telefonlarını dinlediği' iddialarını yalanladı

    Hacılar, bayramın üçüncü gününde şeytan taşlamaya devam etti

    Tunus açıklarında 17 göçmenin cesedine ulaşıldı

    Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

    Yunanistan'da aşı karşıtları, polisle çatıştı

    Esed rejiminden 'İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi' iddiası

    Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 7 sivil öldü

    Fransa el koyduğu 'haksız kazançları' iade edecek

    Düzce'de şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

    8 bin 151 yeni vaka daha

    En Çok Okunanlar

    Ali Rıza AYDIN

    GÜNAHLARI DÖKEN ŞEYLER
    Mikail YAPRAK

    KURBAN VE ÖLÜM
    Genel

    İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 7 sivil öldü
    Genel

    6 il için sağanak uyarısı
    Genel

    Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olmasını beklemiyorum
    Genel

    Galatasaray PSV'ye farklı mağlup oldu
    Genel

    Fransa el koyduğu 'haksız kazançları' iade edecek
    Genel

    Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de denize girmek yasaklandı
    Genel

    Yunanistan'da aşı karşıtları, polisle çatıştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.