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28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

3 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

28 Temmuz 2021, Çarşamba 17:25
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşı, 3 milyar 970 milyon dozu geçti. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 580 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 446 milyon 160 bin ile Hindistan, 342 milyon 610 bin ile ABD, 136 milyon 510 bin ile Brezilya, 90 milyon 290 bin ile Almanya, 84 milyon 110 bin ile İngiltere, 81 milyon 20 bin ile Japonya, 69 milyon 690 bin ile Fransa, 69 milyon 516 bin ile Türkiye, 66 milyon 470 bin ile İtalya, 63 milyon 940 bin ile Endonezya, 61 milyon 860 bin ile Meksika, 58 milyon 630 bin ile Rusya ve 54 milyon 620 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 970 milyon dozu geçti.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
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