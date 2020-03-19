4 bin Türk İtalya’da mahsur kaldı

Koronavirüs salgının en çok etkilediği İtalya’da alınan önlemler nedeniyle çoğu öğrenci olan Türkler ülkeye dönemiyor. Uçuş yasağı getirilen 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 807 Türk vatandaşı dün Türkiye'ye döndü. 4 bin Türk ise İtalya'da mahsur kaldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre konuyu Meclis gündemine getiren İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu şunları söyledi: "İtalya'da 4 bin vatandaşımız mahsur durumda. Birçoğu öğrenci olan bu kişiler zor şartlarda yaşıyor. Güney İtalya'da öğrenciler evden çıkamıyor, maske yok. Siparişlere 5 gün sonrası için sıra veriliyor, marketlerde kuyruk var. Roma Büyükelçiliği vatandaşlarımızla ilgilenmiyor. Dönmek isteyen yurttaşlarımızın yurda getirilmesi için acil tedbir alınmalı. Orada kalanlar aç ve susuz bırakılmamalı."

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