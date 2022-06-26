4 ülke Rusya’dan altın ithalatını yasaklayacak

İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yönelik yaptırımları artırma adına Moskova’dan altın ithalatını yasaklamak için harekete geçti.

İngiltere bu kararla özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e destek veren oligarkların hedeflendiğini duyurdu. İngiltere hükümeti, dört ülkenin aldığı kararın kısa süre içinde uygulamaya sokulacağını ve Rusya’dan yeni çıkarılmış veya rafine edilmiş altın alımına son verileceğini duyurdu. Bu 4 ülkenin aldığı toplu karar, bugün Almanya’da başlayacak G-7 zirvesi öncesinde kamuoyuna açıklandı. Rusya’nın altın ihracatı geçen yıl 15,45 milyar dolara ulaşmıştı. Euronews Türkçe

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