47 mülteci çocuk Yunanistan'dan Almanya'ya ulaştı

Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya muhtaç refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'ya getirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 47 refakatsiz mülteci çocuğun, uçakla Atina'dan Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentine getirildiği belirtildi.

Almanya'nın böylelikle Yunan adalarındaki korumasız çocuklara yönelik AB çerçevesinde yürütülen girişimi desteklediği aktarılan açıklamada, söz konusu çocukların Aşağı Saksonya eyaletinde iki hafta karantinada tutulduktan sonra eyaletlere dağıtılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan, Suriye ve Eritre uyruklu çocukların Midilli, Sisam ve Sakız adalarındaki kamplardan alındığı ve aralarında 4 kız çocuğunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tüm çocuklara Yunanistan'dan ayrılmadan önce Kovid-19 testi yapıldığı da vurgulandı.

"ALMANYA SÖZÜNÜ TUTUYOR"

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının getirdiği ağır yüke rağmen refakatsiz mülteci çocukların ülkeye getirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Seehofer, "Bu, Avrupalı partnerlerle aylardan beri yapılan yoğun görüşmeler ve hazırlıkların bir sonucudur. Almanya, verdiği sözün arkasında duruyor. Biz, Avrupa'daki dayanışmanın somut sinyalini veriyoruz. Avrupalı partnerimizin de taahhütlerini şimdi mümkün olan en kısa zamanda uygulamaya koyacağını varsayıyorum" ifadelerini kullandı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, çoğunluğu 14 yaşından küçük çocukların, karantina sürecini Osnabrück bölgesinde geçireceği ve burada tıbbi ve psikolojik destek alacakları aktarıldı.