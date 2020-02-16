"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

6 çocuktan biri savaş kurbanı

16 Şubat 2020, Pazar
Save the Children yardım kuruluşunun hazırladığı rapora göre dünya genelinde 415 milyon çocuğun savaş ve çatışmalardan doğrudan etkilendiğine, her altı çocuktan birinin savaş bölgelerinde yaşadığına dikkat çekildi.

Save the Children yardım kuruluşunun hazırladığı “Çocuklara Karşı Savaş” başlıklı rapora göre dünyada her altı çocuktan biri savaş ve çatışma bölgelerinde yaşıyor. Raporda 2018 yılında dünya genelinde toplam 415 milyon çocuğun savaş ve çatışmalardan doğrudan etkilendiğine dikkat çekildi. Kuruluşun 2017 raporunda her beş çocuktan biri, yani toplam 420 milyon çocuğun bu durumda olduğu bildirilmişti. 2017’ye göre 2018’de savaş bölgelerinde yaşayan çocukların sayısındaki hafif gerilemeye rağmen 2010 yılıyla kıyaslandığında yüzde 37’lik artış kaydedildiğine dikkat çekildi. Raporda 2018 yılında çocuklar için en tehlikeli 10 ülke Afganistan, Kongo, Irak, Yemen, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Orta Afrika Cumhuriyeti olarak sıralandı. 

Dehşete düşüren ölüm tablosu

Rapora göre Afrika’da her dört çocuktan biri kriz bölgesinde yaşıyor. Raporda 2018 yılında kriz bölgelerinde 12 bin 125 çocuğun öldürüldüğü ya da yaralandığı ve bunun 2017 yılına göre yüzde 13’lük bir artışa işaret ettiği belirtildi. Militan grupların 2 bin 500 çocuğu kaçırdığı ve bu çocukların yüzde 80’inin erkek olduğu kaydedildi. Öldürülen ya da sakat bırakılan çocukların yüzde 44’ünün erkek yüzde 17’isinin kız olduğu aktarıldı. Geri kalan yüzde 39’unun cinsiyetiyle ilgili veri bulunmadığı kaydedildi.

Dünya izlemekle yetiniyor

Save The Children kuruluşunun raporu yarın başlayacak Münih Güvenlik Konfaransı vesilesi ile hazırladığı belirtildi. Kuruluş çocukların insani yardıma ulaşımının engellenmesini eleştiriyor. Save The Children direktörü Susanna Krüger “Hükümetler ve savaşan taraflar uluslararası normları ve standardları devam ettirmek için eyleme geçmez ve suç işleyenlerden hesap sormazsa çocukların hayatı anlamsızca yok edilmeye devam edecek” dedi. Raporda “Dünya çocuklara karşı aşırı şiddetin durmadan artmasını izlemekle yetiniyor” denildi. Dünya genelinde çocukların durumunun düzelmesi için Münih Güvenlik Konferasındaki ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Etiketler: çocuk, savaş kurbanı
Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gerçekçi dış politika çağrısı

    Diplomasi yoluyla çözüm istiyoruz

    Kurban derilerine ne oldu?

    Kayyımlığı reddetti

    Savunma harcamaları tavan yaptı

    Unutulmuş ahşap ustası

    6 çocuktan biri savaş kurbanı

    Dünya Sağlık Örgütü'nden 'hazırlıklı olma' çağrısı

    429 yıllık cami ibadete açıldı

    Mescitsiz okul kalmasın

    Kızım gel, devlete teslim ol

    Camilere saldırılar çirkin

    İsrail bir gün hesap verecek

    İran, Suudi Arabistan ile müzakereye hazır

    Karikatüristler: Çizmekten korkuyoruz

    Almanya'da halk aşırı sağa karşı sokakta

    Fahrettin Koca açıkladı: KKTC'ye 500 yataklı hastane yapılacak

    'NATO'nun öldüğü fikri çok abartılı'

    Erdoğan: Rejime sessiz kalmamız mümkün değil

    Rusya İdlib'e saldırdı: 4 sivil öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kayyımlığı reddetti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya farkı
    Genel

    Kurban derilerine ne oldu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yeni Asya olmasaydı...
    Durmuş Ali İnci

    Tire’li Mahmut Ağabey ve rüyada bir ikaz
    Ahmet BATTAL

    Kullanışsız nesneden kullanışlı özneye
    Genel

    Gerçekçi dış politika çağrısı
    Abdurrahman AYDIN

    Risale-i Nur niçin zahiren biraz zordur?
    Genel

    Diplomasi yoluyla çözüm istiyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.