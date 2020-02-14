"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

6 sağlık personelinin de öldüğü Çin'de son durum?

14 Şubat 2020, Cuma 16:44
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık personelinden bin 716’sına virüs bulaştı, bunlardan 6’sı öldü.

Ülkede Kovid-19 salgınının hızla yayılmasından bu yana Hubey’e 189 takım halinde 21 bin 569 sağlık personeli takviye olarak gönderildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Yardımcı Direktörü Zıng Yişin, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 ile mücadelede görev yapan bin 716 sağlık personeline virüsün bulaştığını, bunlardan bin 502’sinin bunu Hubey’de kaptığını açıkladı.

Zıng, virüs bulaşan sağlık personelinden 6’sının ise öldüğünü belirtti.

Çin’e Kovid-19 salgınına karşı 33 ülkeden yardım gönderildi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, sosyal paylaşım platformu WeChat üzerinden düzenlediği basın toplantısında, bugün itibarıyla ülkelerine, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 33 ülke ve 4 uluslararası organizasyonun yardımda bulunduğunu açıkladı.

Ülkesinin salgınla mücadelede kendi gücüne güvendiğini ve bu konuda kabiliyetli olduğuna inandığını vurgulayan Sözcü Gıng, "Uluslararası toplumun, özellikle gelişmekte olan ülkelerin samimi destek ve dostane yardımlarını memnuniyetle karşılıyoruz ve bunun için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla ölü sayısı 1381’e çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamada, biri Hong Kong’da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısının 1381’e çıktığı, ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 63 bin 851’e ulaştığı belirtilmişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin, Ebola ilacını denemeye karar verdi

    Sınırına askeri sevkiyat sürüyor

    6 sağlık personelinin de öldüğü Çin'de son durum?

    ‘Çinli Hoca’

    Batı Halep kırsalında rejimin ait bir helikopter düşürüldü

    Bahçelievler'de 7 katlı boş bir bina çöktü: "Binanın demirlerini almışlar"

    Dünya gittikçe daha da ısınıyor!

    İman Ahmed Leyla Bebek yürekleri dağladı...

    Netanyahu'nun 3. seçimi de kaybetmesi bekleniyor

    Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişi hakkında açıklama

    Keyfi tutuklamalara BM'den yakın takip

    Arakan’da zulüm arttı

    Samsun Fuarı’ndayız

    Hukuka dönersek ülke rahatlar

    Doğalgaz faturaları neden yüksek?

    ABD: İran teknesine el konuldu

    27 ilde eğitime ara verildi

    Oyuna geliyoruz

    Fatura nasıl ikiye katlanır?

    Bakan Akar'dan sert 'ateşkes' uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    AK Partili dostlar, vebal sizin!
    Genel

    Keyfi tutuklamalara BM'den yakın takip
    Faruk ÇAKIR

    Zalim her yerde aynı
    Süleyman KÖSMENE

    Musîbet neden gelir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de tuzakların sonu gelmiyor
    Genel

    Hukuka dönersek ülke rahatlar
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?
    Şükrü BULUT

    Berlin tevhide yaklaşıyor...
    Cevher İLHAN

    Ankara provokasyona gelmesin
    İbrahim ERSOYLU

    Şahs-ı Manevî ve gayr-ı memnunlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.