"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

657 milyon çocuk okuma yazma bilmiyor

24 Ocak 2020, Cuma 12:35
Dünya genelinde son yıllarda okur yazar oranında önemli artışlar kaydedilmesine rağmen 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor.

Geçen yıldan bu yana 24 Ocak, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla "Uluslararası Eğitim Günü" olarak kutlanıyor. 

Evrensel bir insan hakkı olan eğitime erişim ve okur yazar oranında son yıllarda dünya genelinde artış yaşansa da BM verilerine göre yaklaşık 265 milyon çocuk ve genç, çeşitli nedenlerle okula gidemiyor ya da temel eğitimini tamamlayamıyor.

Okula gidemeyen 4 milyon mülteci çocuğun ise Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nin 26'ncı maddesinde yer alan eğitim hakkı ihlal ediliyor.

Dünya genelinde son yıllarda okur yazar oranında önemli artışlar kaydedilmesine rağmen 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor.

Gelişmekte olan ülkelerde ilkokula katılım oranı yüzde 91'e ulaşmasına rağmen, halen ilkokul çağındaki 57 milyon çocuk okula gitmiyor ve temel eğitimden mahrum kalıyor.

Okula gidemeyen çocukların yarısı Sahraaltı Afrika ülkelerinde yaşarken, bu ülkelerdeki kız çocuklarının yüzde 40'ından azı ortaokul eğitimini tamamlayabiliyor. Okuldan mahrum kalan çocukların yaklaşık yüzde 50'si ise çatışma ve savaş bölgelerinde yaşıyor.

AA

Etiketler: okuma, yazma, çocuk
Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Brexit anlaşması imzalandı: Yeni bir sayfa açıyoruz

    Yahudiler Kudüs'te bir camiye saldırdı

    657 milyon çocuk okuma yazma bilmiyor

    DSÖ'den 'virüs' açıklaması

    Irak'ta 1 milyon kişi ABD'ye karşı sokakta

    Doğu Akdeniz'de gerilim devam ediyor

    Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

    İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Dolarda son durum

    Ziya Selçuk: Hayalim sınavsız eğitim

    Çin'den gelen yolcular havalimanında termal kameralarla kontrol edildi

    Demokrasi azaldıkça yolsuzluk artıyor

    Brexit yasası Kraliçe 2. Elizabeth tarafından da onaylandı

    Haksız karara itiraz edeceğiz

    Herkes hukukundan emin olmalı

    Son iki günde 39 sivil daha öldü

    Kanseri yenebilecek tedavi metodu geliştirildi

    Türkiye, demokrasi endeksinde 110. sırada

    İşsizlik sıkıntı

    Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haksız karara itiraz edeceğiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak yerini bulacak
    Faruk ÇAKIR

    Zulme razı olma
    M. Latif SALİHOĞLU

    Erdoğancılar, Atatürkçü Çağlar’dan ders alsın
    Ahmet BATTAL

    Kayyım değil dayyım!
    Süleyman KÖSMENE

    “Sübhanallah” kelimesi üzerine
    Genel

    Kanseri yenebilecek tedavi metodu geliştirildi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerimiz; azınlıkları taklit etmemeliydiler...
    Risale-i Nur'dan

    Bütün kâinatı bir Kur’ân gibi okuyabilmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.