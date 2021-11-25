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25 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

7 saatlik başbakan

25 Kasım 2021, Perşembe 17:00
İsveç’te ilk kadın başbakan seçilen Magdalena Andersson, 7 saat sonra istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, dün sabah saatlerinde parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alarak İsveç’in ilk kadın başbakanı seçildi. Ardından koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi, sağ partilerin hazırladığı bütçenin meclisten geçirilmesi üzerine hükümetten çekildiğini duyurdu.  Yeşiller Partisinin hükümetten çekilmesinden sonra Başbakan Andersson, istifa ettiğini açıkladı.  Böylece Andersson’un başbakanlığı 7 saat sürdü. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Per Bolund, yaptığı açıklamada, “Sağ partilerin yaptığı bütçe ile ülkeyi yönetmek istemiyo- ruz ve bu yüzden hükümetten çekilmeyi seçtik.” ifadelerini kullandı.

 

AA

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