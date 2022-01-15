"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

80 yaşındaki Filistinlinin İsrail tarafından öldürmesine bir tepki de ABD'den

15 Ocak 2022, Cumartesi 12:57
ABD'nin Illinois eyaleti Temsilcisi Demokrat Marie Newman, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerleri tarafından göz altındayken öldürülmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından İsrail güçlerinin Ramallaha'a bağlı Celceliye köyüne düzenlediği baskında gözaltına aldığı Ömer Abdulmecid Esad'ın (80) öldürmesine ilişkin paylaşımda bulunan Newman, "İsrail askerlerinin 80 yaşındaki bir Filistinli-Amerikalıyı sürükleyip dövdüğü, yerde bıraktığı ve adamın daha sonra orada kalp krizinden öldüğüne dair haberlerden derinden rahatsızım." ifadesini kullandı.

Newman, ABD Dışişleri Bakanlığının olaya ilişkin soruşturma çağrısını desteklediğini belirtti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsrail'den olayla ilgili izahat istediklerini ve konunun detaylıca soruşturulması çağrısında bulunduklarını açıklamıştı.

İsrail askerlerinin Celceliye köyüne düzenledikleri baskında 80 yaşındaki Esad’ı önce gözaltına alıp kelepçeledikleri, daha sonra da darbettikleri ortaya çıkmıştı.

İsrail güçlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığı ve köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde buldukları bildirilmişti.

Köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye götürülen Esad, hastaneye ulaştırıldığında ölmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Twitter, Ayetullah Ali Hamaney'in hesabını kapattı

    Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

    ABD'de 24 eyaletteki hastaneler yüzde 80 doluluk oranını geçti

    İdlib'de sağlık sektörü çökme noktasında!

    Güneydoğu Asyalı Müslüman STK’lerden İngiltere’ye 'Hamas' tepkisi

    MEB'den 81 ilde değerlendirme sınavı

    2021'de 11 bin 773 kişi hafızlık belgesi aldı

    'İsrail'in kendi talimatları kendi askerlerine darbe indirdi'

    Hollanda kısıtlamaları kademeli olarak kaldırıyor

    80 yaşındaki Filistinlinin İsrail tarafından öldürmesine bir tepki de ABD'den

    Tonga'da tsunami uyarısı yapıldı

    Sicilimiz iyice bozuldu - Türkiye insan haklarında onlarca yıl geriye gitti

    Faizdeki artış durdurulamıyor

    Seçime girecek siyasi partiler belli oldu

    30 yılın emeği bu eserlerde

    Yıkıl(a)mayan son kale

    ABD'de Müslümanlara İsrail destekli casusluk

    İslam'ı kabul edişlerinin 1100. yılı

    Brüksel’de en çok Muhammed ismi verildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Evleri de mi kapatacaksınız?!
    Ahmet BATTAL

    Cemaatler özür bekliyor
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Enes’in katili kim?
    Cevher İLHAN

    Uyduruk ithamlarla “cemaatleri tasfiye operasyonu!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Erdoğan, Öcalan’ı meşrulaştırdı
    Faruk ÇAKIR

    Hep hukuk, hep adalet
    Nurseda Yaşar

    Gerçek baskı ruhun nefes alamamasıdır
    Genel

    Sicilimiz iyice bozuldu - Türkiye insan haklarında onlarca yıl geriye gitti
    Genel

    Brüksel’de en çok Muhammed ismi verildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.