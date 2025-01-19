90 Filistinli esir serbest bırakılacak

İsrail medyası, Filistinli 90 tutuklunun, ateşkes anlaşmasına göre ilerleyen saatlerde serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Hapishanesi'ne nakledilmeye başlandığını duyurdu.

3 İsrailli kadın esir, Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildi Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Hapishaneler Otoritesi, Filistinli tutukluları serbest bırakmak için Ofer Hapishanesi'ne nakletmeye başladı. Kanal 12 televizyonunun haberinde, "Bugün 90 Filistinli esir, kaçırılan İsrailliler ulaştıktan sonra serbest bırakılacak." ifadesi kullanıldı. Serbest bırakılması planlanan Filistinlilerden 78'inin Batı Şeria'dan, 12'sinin ise Doğu Kudüs'ten olduğu aktarıldı. Operasyonda, İsrail Hapishaneler Otoritesi'nden 1500 görevlinin yer alacağı ifade edildi. İsrail, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayımlaması sonrası, Gazze'de ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu. İsrail hükümetinin anlaşmanın detaylarının da yer aldığı Bakanlar Kurulu kararına göre, 3 aşamalı anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının gerçekleşmesi bekleniyor. Times Of Israel'in dünkü haberinde, serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaç'a teslim edileceği, daha sonra İsrail'e nakledileceği ve askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı aktarılmıştı. İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından, 90 kadar Filistinli esirin de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacağı kaydedilmişti. AA

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