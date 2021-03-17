"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

AB'den Çin'e yaptırım kararı

17 Mart 2021, Çarşamba 18:35
AB ülkelerinin Brüksel'deki büyükelçilerinin uzlaşısıyla Çinli 4 yetkili ile bir kuruluşa yaptırım uygulanması bekleniyor. Kararın ve yaptırım uygulanacak kişilerin 22 Mart'taki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda onaylanacağı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulama konusunda anlaştı.

AB ülkelerinin Brüksel'deki büyükelçilerinin uzlaşısıyla Çinli 4 yetkili ile bir kuruluşa yaptırım uygulanması bekleniyor. Kararın ve yaptırım uygulanacak kişilerin 22 Mart'taki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda onaylanacağı ve açıklanacağı belirtildi.

AB'nin Çin'e yaptırım kararının geçen yıl sonunda yürürlüğe giren Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında alındığı ifade edildi. Bu kapsamda Kuzey Kore, Eritre, Sudan ve Libyalı bazı kişilere de yaptırım getirilecek. Yaptırımların seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması gibi tedbirleri içermesi öngörülüyor.

Çin'den AB'ye tepki

Çin ise AB'nin olası yaptırım kararına tepki gösterdi. Çin'in AB'deki diplomatik misyonunun temsilcisi Büyükelçi Zhang Ming, sosyal medyadaki açıklamasında, yaptırımların "cepheleştirici" olduğunu belirterek, zıtlaşma yerine diyalog istediklerini belirtti.

Uygurlara baskı ve insan hakları ihlalleri suçlamalarını reddeden Çinli Büyükelçi, "AB'den iki kez düşünmesini istiyoruz. Birileri zıtlaşmada ısrar ederse biz geri adım atmayız." ifadesini kullandı.

AB, ikinci büyük ticaret ortağı Çin'e son olarak 1989'da yaptırım kararı almıştı. Tiananmen Meydanı'ndaki olayların ardından başlayan silah satış ambargosu halen devam ediyor.

AA

Etiketler: AB, Çin, yaptırım, karar
Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'ye dava açıldı

    Almanya: Türkiye güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı

    AB'den Çin'e yaptırım kararı

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın çıktı

    Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

    'Hindistan barış için ilk adımı atmalı'

    Kovid-19 Rehberi'nin bazı bölümlerindeki güncellemeler ne getiriyor?

    Kısa çalışma ödeneği bu ay sona eriyor

    'Sosyal Bilimcilerin Babası' - 'En büyük tarih felsefesinin sahibi' dualarla yad ediliyor

    Bina Kimlik Sistemi'nin detayları belli oldu: Bina denetiminde hangi yenilikler geliyor?

    Filistinlilerle alay eden gazetedeki küstahlığa ABD'li Müslümanlardan tepki

    Akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı: 'Kimse bir kuruş pahalı satamayacak'

    Yurt genelinde ''18 Mart'' hazırlıkları devam ediyor

    Biden'dan göçmenlere: Buraya gelmeyin

    Brezilya'da salgın sebepli en yüksek günlük ölüm gözlemlendi

    YKS için geç başvuru duyurusu

    Nijer'de terör saldırısı: İlk belirlemelere göre 58 sivil öldü

    Türkiye'nin gündemi öğrenci andı olmamalı

    Meclise bir gölge daha düşmesin

    İktidar, Suriye için vicdan muhasebesi yapsın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Rabia da geride kalırken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Sazanın yayın tercihi
    İrfan Yıldırım

    İbretlik bir hatıra
    Genel

    Meclise bir gölge daha düşmesin
    Genel

    Nijer'de terör saldırısı: İlk belirlemelere göre 58 sivil öldü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İmbiklerden süzülen üç nur damlası
    M. Latif SALİHOĞLU

    İslâmköy’ün kahramanı: Hafız Ali
    Risale-i Nur'dan

    Yetmiş bin perdeyi geçmek ne demek?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Keşke, keşke!..” dememek için…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.