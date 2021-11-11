AB'den göçmen krizi nedeniyle havayolu şirketlerine yaptırım kararı

Avrupa Birliği, Polonya sınırından geçmeye çalışan göçmenleri Belarus'a getiren havayolu şirketlerini kara listeye almaya ve Minsk yönetimine karşı alınacak yaptırımları Amerika Birleşik Devltleri ile koordine etmeye hazırlanıyor.

Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu basın sözcüsü "Belarus rejimine karşı alınacak önlemlerin yaptırımlar olacağı açık ve komisyon başkanı halihazırdaki yaptırımların genişletileceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca göçmenleri Belarus'a taşıyarak bir anlamda insan kaçakçılığına dahil olan belirli havayollarını kara listeye almak için hukuki kanalların incelendiğini de hatırlattı.

Belarus'un Rus gazını Avrupa Birliği'ne taşıyan doğal gaz boru hattını kapatmakla tehdit edilmesi sorulduğunda ise sözcü daha önce de tehditler gördüklerini ama bunlardan çekinmediklerini belirterek Belarus'un doğal gazı bir tehdit aracı olarak kullanmasının işe yaramayacağını vurguladı.

Belarus uçuşları inceleniyor

AB Dış İlişkiler Servisi sözcüsü Peter Stano salı günü yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu'nun Belarus'a uçuş düzenleyen yirmiden fazla ülkeyi izlemeye aldığını açıklamıştı.

Stano uçuşların sıklığını, uçakların gidiş ve dönüş uçuşlarında doluluk oranlarını incelediklerini belirtmişti.

Avrupa Birliği'nin gündemindeki yaptırımların hedefinde ilk olarak Belarus'un devlet havayolu şirketi Belavia olması bekleniyor. Diğer ülkelere ait havayolu şirketlerine yaptırım uygulanması ise hukuki olarak biraz daha zaman alacak gibi görünüyor.