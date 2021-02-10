AB’den Myanmar’a yaptırım sinyali, BM'den uyarı

AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ JOSEP BORRELL, MYANMAR’DAKİ ASKERÎ DARBENİN ARDINDAN BU ÜLKEYE YAPTIRIM UYGULAMA SEÇENEĞİNİN MASADA OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar’daki askeri darbenin ardından bu ülkeye yaptırım uygulama seçeneğinin masada olduğunu belirtti. Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Myanmar’daki darbeyle ilgili konuşma yaptı. Myanmar’da olanlara AB’nin vereceği karşılık konusunda “Tüm seçeneklerimizi değerlendiriyoruz.” diyen Borrell, bunlar arasında kişilere ve orduya ait işletmelere yönelik ek yaptırımların düşünüldüğünü söyledi. Bunun dışında kalkınma yardımını gözden geçirebileceklerini ifade eden Borrell, ayrıca “Silâhlar Hariç Her Şey” adı verilen ticaret tercihlerini değerlendirebileceklerini aktardı. Borrell, Myanmar’a yönelik tepkilerinin değişimi etkilemesi, diyalog kanallarını sürdürmesi, masum halkı etkilememesi gerektiğini, gidilecek siyasi yolun 22 Şubat’taki AB Dışişleri Bakanları toplantısında belirleneceğini bildirdi.

GÖSTERİLER ÜLKEYE YAYILIYOR

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat’ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilân etmişti. Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı. Myanmar’ın çeşitli illerinde 6 Şubat’ta darbeye karşı kitlesel gösteriler ve sivil itaatsizlik eylemleri başlamış, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı. Yasaklara rağmen örgütlenen darbe karşıtları, 7 Şubat’ta Yangon şehrinde 2007’den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü. Brüksel - aa



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BM’den darbecilere uyarı



Bİrleşmİş Milletler (BM), Myanmar’da askerî darbe ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik yapılan protestolarda güvenlik güçlerinin “orantısız güç kullanıldığı” yönündeki haberlerden büyük endişe duyulduğunu bildirdi. BM Myanmar İnsanî Yardım Koordinatörü Ola Almgren, ülkedeki protestolara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Almgren, başşehir Nepido ve Mandalay başta olmak üzere diğer kentlerden gelen haberlere göre, ülke çapındaki protestolarla bağlantılı, bazıları ciddî olmak üzere çok sayıda göstericinin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yaralandığını aktardı.

ORANTISIZ GÜÇ KULLANMA

“Güvenlik güçlerini, barışçıl toplanma hakkı ve ifade hürriyeti dahil olmak üzere insan haklarına ve temel hürriyetlere saygı göstermeye çağırıyorum.” ifadesini kullanan Almgren, göstericilere karşı orantısız güç kullanılmasının ka- bul edilemez olduğunu vurguladı. Öte yandan Cenevre merkezli BM insan Hakları Konseyi, “Myanmar’daki krizin insan haklarıyla ilgili sonuçları” başlığıyla 12 Şubat cuma günü “özel oturum” düzenleyecek. Cenevre - aa