AB’den Türkiye’ye ‘üyelik’ vurgulu Suriye tepkisi

Türkiye’nin Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı’na çıkan Avrupa Birliği’nden yeni bir açıklama geldi.

Avrupa Komisyonu sözcülüğü, ‘Türkiye’nin üyelik hedefini sürdürmesi için AB’nin dış politikasına uyması gerektiğini’ söyledi. Açıklamada, “Avrupa Birliği’ne katılmak, tüm adayların Avrupa Birliği dış politikasıyla uyumlu davranmasını gerektirir… Türkiye bu bağlamda, eğer katılım hedefinde ciddiyse, izlemesi gereken yol budur” denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada AB’nin dünkü eleştirilerine “İşgal olarak nitelemeye çalışırsanız kapıları açarız, 3,6 milyon mülteciyi size yollarız” cevabını vermişti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Harekata karşı olduğu bilinen Fransa’nın, bugün protestoda bulunmak için Türkiye Büyükelçisi’ni dışişlerine çağırdığı belirtildi. Reuters ajansı, haberi diplomatik bir kaynağa dayandırdı.

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