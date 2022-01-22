"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

AB'den Yemen uyarısı

22 Ocak 2022, Cumartesi 22:00
Avrupa Birliği (AB), Yemen'deki askeri tırmanışla ilgili endişesini dile getirerek, tarafları çatışmayı sona erdirmek için BM öncülüğünde siyasi sürece katılmaya çağırdı.

Yemen'deki AB Misyonu sosyal medya hesabından Yemen'deki taraflar arasında tırmanan askeri gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB'nin Yemen'de sivil can kayıplarına ve altyapının tahrip olmasına yol açan tırmanıştan derin endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Yemen'deki tüm taraflara, sivilleri korumaları, itidalli olmaları ve çatışmanın son bulması için BM öncülüğünde siyasi sürece katılmaları çağrısı yapıldı.

Yemen son dönemde, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında ülkenin farklı bölgelerindeki cephelerde askeri tırmanışa sahne oluyor.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de son dönemde Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırdı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soygun var
    📷

    Bitlis ve Nurs Köyü'nden kış manzaraları

    ABD, Ukrayna'daki diplomat ailelerini tahliye mi edecek?

    Skandalı açığa çıkarmışlardı

    Dini değerlere saygıyı zayıflatır

    Bir yıl daha devam

    Oyalama komisyonu hak arama yolunu kapattı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Din, hiç bu kadar istismar edilmemişti

    Fahrettin Altun, Erdoğan’ın Aksu sözlerinin yazılmasını istemedi mi?

    Türkiye'de son 24 saatte 72856 vaka gözlemlendi, 184 kişi vefat etti

    Meteoroloji'den yurt geneline yeni - kuvvetli kar uyarısı

    Sudan'daki darbe protestolarında ölü sayısı 73'e yükseldi

    Gıda fiyatlarındaki artış durmuyor

    Sivas'ta 1-1'lik beraberlik

    Uzmanlardan yarı yıl tavsiyeleri

    1987 kışı geri mi dönüyor?

    700 bin çocuk örgün eğitimden koptu

    Selahattin Vatansever'i duâlarla andık

    Pandemide ’uyuz’ yüzde 50 arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz, cemaat algısını tahrip etti
    Ahmet BATTAL

    Din koparma görevlileri başkanı
    Genel

    Fahrettin Altun, Erdoğan’ın Aksu sözlerinin yazılmasını istemedi mi?
    Genel

    Oyalama komisyonu hak arama yolunu kapattı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Her şey iktidar için
    Genel

    Soygun var
    Genel

    Skandalı açığa çıkarmışlardı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dini değerlere saygıyı zayıflatır
    Genel

    Bir yıl daha devam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.