AB: Doğu Kudüs’te yasa dışı yerleşim iki kat arttı

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki yeni konut sayısının 2021'de 22 bine kadar yükseldiğini, Doğu Kudüs'teki yasa dışı yeni konut sayısının bir önceki yıla göre iki katına çıktığını duyurdu.

AB Filistin Temsilciliği, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin 2021 raporunu yayımladı. Raporda, 2021'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi planlarının geçen yıllara göre ivme kazandığı ve toplamda 22 bin 30 yeni konut için adım atıldığı belirtildi. Doğu Kudüs'te 2020 yılında 6 bin 288 yasa dışı yeni konut kaydedilirken 2021'de ise 14 bin 894 yeni konut kaydedildiği aktarıldı. Böylece 2021'de bir öndeki yıla göre yeni konut inşasında iki katından daha fazla bir artış görüldüğü vurgulandı. AA

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