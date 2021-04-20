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20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

AB ile ABD 'aşı sertifikası' gündemiyle görüşüyor

20 Nisan 2021, Salı 16:00
Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlanacak aşı sertifikalarının uyumlu olması hakkında görüşmeler yapıldığı bildirildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, sağlık ve ulaştırma gibi sistemleri, AB'ninki ile uyumlu olabilecek üçüncü ülkelerle aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda istekli olduklarını söyledi.

Bu kapsamda bazı ülkelerin AB ile aşı sertifikaları konusunda temasa geçtiğini aktaran Wigand, "ABD ile şu an görüşmelerimiz özellikle uyumluluk konusunda devam ediyor." dedi.

Wigand, ABD'li yetkililerle AB Komisyonu arasındaki teknik çalışmaların sürdüğünü, AB Komisyonu üyesi Didier Reynders ile ABD İç Güvenlik Bakanı Alejadro Mayorkas arasında yarın bu konuda bir telefon görüşmesi yapılacağını aktardı.

Christian Wigand, henüz ABD dışında başka bir ülke ile bu konuda görüşme yapmadıklarını belirtti.

AB, bu yaz turizm sezonunu değerlendirebilmek amacıyla Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin talebiyle "Dijital Yeşil Sertifika" adı verilen aşı sertifikası sistemi oluşturmaya başlamıştı.

AB sınırları içindeki seyahatlerde geçerli olacak sertifikanın yaza kadar hazır olması planlanıyor. Sertifikada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olunduysa ilgili bilgiler, PCR veya antijen testi sonucu ile hastalığı geçirenlerin bunu kanıtlayabileceği bir belge bulunacak.

Sertifikada, AB'de onaylı aşılar kabul edilecek ancak AB ülkeleri başka aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Gelecekte başka bir ülkenin aşı sertifikasının tanınması için AB'de onaylı aşıların kullanılmış olması gerekecek. Ancak AB ülkeleri yine kendileri hangi aşıların tanınacağına karar verebilecek.

AA

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