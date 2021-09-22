AB: İran ile görüşmeler devam etmeli

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'e, nükleer anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanması için Viyana'daki görüşmelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, toplantının New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirildiği, İran ile küresel güçler arasında yapılan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) odaklandığı belirtildi. Borrell'in İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile tam iş birliği yapmasını istediği, İran'ın nükleer programının gidişatından duyduğu endişeyi dile getirdiği kaydedildi.

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