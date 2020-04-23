AB, İsrail'i 'ilhak' konusunda uyardı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in her türlü "ilhak" girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Birliğin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti.

İsrail'de hükümet kurulmasına yönelik varılan siyasi anlaşmayı vesile olarak kullanarak yazılı açıklama yapan Borrell, İsrail'i yerleşim yerleri politikası konusunda uyardı. Borrell, AB'nin İsrail'le özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. AB'nin yerleşim yerlerine ilişkin tutumunun değişmediğinin altını çizen Borrell, "AB'nin, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim yeri politikasına ilişkin tutumu nettir ve değişmemiştir. AB, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca İsrail'in Batı Şeria'da egemenliğini kabul etmemektedir." değerlendirmesinde bulundu. Borrell, İsrail'in her türlü ilhak girişiminin uluslararası hukuku ihlal edeceğine dikkati çekerek, "AB, durumu yakından takip etmeye devam edecek ve gerekli adımları atacak." mesajını verdi. AA

Okunma Sayısı: 324

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.