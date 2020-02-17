AB: Libya’da durum ‘çok kötü’

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel’deki Dış İlişkiler Konseyi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Berlin sürecinin işlemeye devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

“(Libya’da) Sahadaki durum çok çok kötü” diyen Borrell, Libya’nın petrol satışının kesintiye uğramasının ülke ekonomisini zayıflattığını vurguladı. Borrell, “Libya, satamadığı petrolden dolayı günde 60 milyon dolar kaybediyor” diyerek, bugün, bölgedeki silah ambargosunun denetlenmesi için ne gibi önlemler alınabileceğini görüşeceklerini ifade etti. AA

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