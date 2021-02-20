AB, Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının 22 Şubat'taki toplantısında Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararı çıkması bekleniyor.

Üst düzey AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, pazartesi günü yapılacak toplantıda Navalnıy nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımlara ilişkin karar, AB'nin aralık ayında yürürlüğe koyduğu Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi çerçevesinde alınacak. Varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı içeren yaptırımların kimlere veya kaç kişiye uygulanacağı konusunda henüz bilgi bulunmuyor. AB yönetimi, Rusya'nın "temel değerler ve AB'den uzaklaştığı" gerekçesiyle bu ülkeye karşılık verilmesi gerektiğini savunuyor. Bunun için yaptırımların yanı sıra ayrıca mart ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne işaret ediliyor. NTV

Okunma Sayısı: 347

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.