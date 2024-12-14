AB: Suriye’ye insanî hava köprüsü kurulacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Birliği’nin acil yardım malzemelerinin ulaştırılması için Suriye’ye yönelik insanî hava köprüsü başlatılacağını açıkladı.

İnsanî yardım fonunun da bu nedenle 160 milyon avroya çıkarıldığını belirten Leyen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Esad rejiminin çöküşü Suriye halkına yeni bir umut vadediyor. Ancak bu değişim, riskleri ve zorlukları da beraberinde getiriyor. Sahadaki durumun bu kadar değişken olması, Suriye halkına yönelik yardımlarımızı her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu nedenle, bu seneki insanî yardım fonumuzu 160 milyon avronun üzerine çıkardık. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağım görüşmede insanî yardımların ulaştırılması konusunu da ele alacağım. Suriye halkının yanındayız.”

Ankara - Anka