AB ve 9 ülkeden Myanmar ordusuna silah satışının durdurulması çağrısı

Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Arnavutluk, Norveç, Güney Kore, İsviçre ve Yeni Zelanda, Myanmar'daki askeri darbenin birinci yılında ortak açıklama yaparak Myanmar ordusuna silah satışlarının durdurulması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden duyurulan ortak açıklamada, Myanmar'da 1 yıl önce yapılan darbenin halka yıkıcı etkiler yaptığı, 1 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu, ekonominin krize girdiği ve demokratik kazanımların kaybedildiği belirtildi.

AB ve açıklamaya imza atan 9 ülke, uluslararası camiadan Myanmar ordusu ve temsilcilerine silah ve malzeme satışlarını durdurması, ayrıca teknik desteği kesmesi çağrısı yaptı.

Myanmar ordusuna şiddeti durdurma ve krizin çözümü için tüm taraflarla yapıcı diyalog çağrısı yapılan açıklamada, ordudan olağanüstü hali bitirmesi, insani yardımın girişine izin vermesi, gözaltına alınanları serbest bırakması ve demokratik sürece dönmesi istendi.

Myanmar'daki askeri rejimin Arakanlı Müslümanlar ile diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerinin kınandığı açıklamada, darbeden bu yana 400 bin kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kaldığı, ülkedeki insani durumdan büyük endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) çözüm çabalarına destek verildiği belirtilerek, Myanmar ordusundan ASEAN ile çalışması istendi.