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AB ve Güney Amerika ülkeleri arasında 18 trilyon euroluk ticaret anlaşması

29 Haziran 2019, Cumartesi 10:04
Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasında yaklaşık 20 yıl süren müzakerelerin ardından taraflar tarihi serbest ticaret anlaşmasında uzlaştı.

Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için bütün AB ülkelerinin onaylaması gerekiyor. Fransa gibi anlaşmaya çekimser kalan ülkeler yüzünden bu süreçte bazı engellerin çıkabileceği ifade ediliyor.

Anlaşmanın detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "İddialı, dengeli ve kapsamlı bir ticaret anlaşmasını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz." yorumunda bulundu.

Jucker açıklamasında, "Bunun tarihi bir an olduğunu söyleyerek sözlerimi dikkatlice tartıyorum. Uluslararası ticarette yaşanan gerginliklere rağmen bugün MERCOSUR ortaklarımız ile kurallara dayalı bir ticaret anlayışını savunduğumuza dair güçlü sinyaller göndermeyi başardık." dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada, bunun ülkesi için "tarihi bir anlaşma" olduğunu belirtirken, Arjantin, anlaşmayı AB ile bir "stratejik ortaklık" olarak değerlendirdi.

20 yıl süren müzakere süreci

Geniş bir serbest ticaret anlaşması için Güney Amerika ülkeleri ile AB arasındaki müzakereler 2000 yılında başlamıştı. Bu anlaşmaya varmak için söz konusu ülkelerin yetkilileri 39 kez müzakere masasına oturdu.

AB'nin bugüne kadar imzaladığı en büyük ticaret anlaşması ile 770 milyondan fazla tüketicisi olan ve yaklaşık 18 trilyon euroluk bir pazar kuruluyor. Anlaşma, başta tarım sektörü olmak üzere, ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırmayı hedefliyor. Ancak Avrupalıların bir kısmı söz konusu anlaşmanın haksız rekabete sebep olacağı endişesini taşıyor.

Avrupa'da bazı ülkeler anlaşamaya karşı çıkıyor

Avrupalı çiftçiler bazı gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla, Güney Amerika’da daha ucuza mal edilen tarım ve hayvancılık ürünlerinin Avrupa pazarına daha kolay gireceğinden ve bundan doğacak zarardan korkuyor.

Başta Fransa, İrlanda, Polonya ve Belçika olmak üzere bazı ülkeler Avrupa Komisyonu’na bu anlaşmanın sebep olacağı zarar konusundaki "derin kaygılarını" dile getirmişti. Ancak diğer yandan da Almanya, Hollanda, İspanya, Çekya, Portekiz, Letonya ve İsveç gibi ülkeler ise bu anlaşmayı destekliyor.

Avrupa'da anlaşmayı savunanlar, Güney Amerika’daki otomotiv pazarlarına daha iyi erişimi amaçlıyor. Avrupa’dan MERCOSUR ülkelerine ihraç edilen araçlarda yüzde 35 gümrük vergisi uygulanıyor. MERCOSUR devletleri ise hayvancılık ve tarım alanındaki ihracatını arttırmayı hedefliyor.

Macron: Brezilya Paris İklim Anlaşması'ndan çekilirse anlaşma sağlanamaz

Japonya’daki G20 Zirvesi öncesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya’nın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi halinde, ticaret anlaşmasını onaylamayacağını duyurmuştu.

Ayrıca Macron, "Çiftçilerimizden pestisitleri bırakmalarını isterken, aynı kurallarla uymayan ülkelerin tarım ürünlerinin pazarımıza girmesine izin vermemiz mümkün değil." yorumunda bulunmuştu.

MERCOSUR ortak pazarı Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay ile 200 milyonluk nüfusuyla dünyanın en etkili ortak pazarlarında biri.

Euronews Türkçe

Etiketler: Avrupa, Güney Amerika, ticaret
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