ABD 11 Eylül'de Afganistan'dan çekilecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini, 1 Mayıs yerine 11 Eylül 2021 itibarıyla çekeceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in çarşamba günü Brüksel'de NATO müttefiklerine karar hakkında brifing vermesi bekleniyor. Reuters'a konuşan diplomatik kaynaklar, geri çekilmenin belirli güvenlik ve insan hakları garantilerine dayandığını kaydetti. Biden’in kararı teyit edilmesi halinde, selefi Donald Trump’ın yönetimi tarafından Taliban ile kararlaştırılan geri çekilme takvimi değişmiş olacak. Taliban, geçen ay yaptığı açıklamada, 1 Mayıs tarihininin geçmesi halinde Afganistan'daki yabancı birliklere karşı saldırıların yeniden başlatılacağı tehdidinde bulunmuştu. Euronews Türkçe

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