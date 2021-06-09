"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

ABD, 61 ülkeye uyguladığı seyahat kısıtlamasını gevşetti

09 Haziran 2021, Çarşamba 08:46
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kovid-19 nedeniyle aşılama kampanyalarının hızla devam etmesi sonrası Türkiye dahil 61 ülke için yaptığı seyahat kısıtlaması uygulamasını gevşetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle aralarında Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Ukrayna, Macaristan, Rusya gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 61 ülke için "seyahat etmeyin" uyarısını bir basamak düşürerek "seyahatinizi gözden geçirin" olarak değiştirdi.

Yapılan açıklamada en az iki doz aşı olan ABD vatandaşlarının söz konusu ülkelere seyahat edebileceği kaydedilirken aşılama kampanyasında İsrail'den sonra dünyada ikinci sırada bulunan İngiltere'ye uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmaması dikkat çekti.

Bazı istisnalar haricinde İngiltere'den ABD'ye yapılacak seyahatlere uygulanan yasak devam edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca İngiltere'ye seyahat edecek kişilerin, o ülkede en az 10 gün süreyle karantina uygulaması gerektiğini duyurdu.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, seyahat kısıtlaması
Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, 61 ülkeye uyguladığı seyahat kısıtlamasını gevşetti

    Myanmar'daki çatışmalarda 100 bin kişi yerinden oldu

    Müslümanlar, yanınızdayız

    Çılgın projelerle tabiat katlediliyor

    Esnaf: Perişanız

    Hukuksuzluğu gidermeyen paket lâf ü güzaftır

    Tapulu arazilere gasp

    Hastalıkların sebebi yanlış beslenme

    Tuz Gölü küçülüyor

    Son 24 saatte 6 bin 609 vaka daha

    BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacak

    Kanada Başbakanı, Müslümanları hedef alan saldırıyı 'terör eylemi' olarak niteledi

    Tansiyon hastalığı 10-12 yaşa indi

    BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesi için 'kıtlık' uyarısında bulundu

    Bosna Kasabı'nın müebbet hapis cezası onandı

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Her yerde seçim isteyeceğim

    Seferberlik başladı

    AP 'Dijital Kovid Sertifikası'nı oylayacak

    İlk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrat misyon ve Millet İttifakı
    Genel

    Tapulu arazilere gasp
    Genel

    Hukuksuzluğu gidermeyen paket lâf ü güzaftır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Vahim ifşaatlar araştırılmalı…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Rektörlere bir çeki düzen verin
    Prof. Dr. Hüseyin Uzun

    “La havle vela kuvvete” duâsının Allah’a iltica ve itimat makamı
    Süleyman KÖSMENE

    Bir tövbenin anaforu
    Genel

    Müslümanlar, yanınızdayız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.