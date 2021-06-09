ABD, 61 ülkeye uyguladığı seyahat kısıtlamasını gevşetti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kovid-19 nedeniyle aşılama kampanyalarının hızla devam etmesi sonrası Türkiye dahil 61 ülke için yaptığı seyahat kısıtlaması uygulamasını gevşetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle aralarında Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Ukrayna, Macaristan, Rusya gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 61 ülke için "seyahat etmeyin" uyarısını bir basamak düşürerek "seyahatinizi gözden geçirin" olarak değiştirdi. Yapılan açıklamada en az iki doz aşı olan ABD vatandaşlarının söz konusu ülkelere seyahat edebileceği kaydedilirken aşılama kampanyasında İsrail'den sonra dünyada ikinci sırada bulunan İngiltere'ye uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmaması dikkat çekti. Bazı istisnalar haricinde İngiltere'den ABD'ye yapılacak seyahatlere uygulanan yasak devam edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca İngiltere'ye seyahat edecek kişilerin, o ülkede en az 10 gün süreyle karantina uygulaması gerektiğini duyurdu. Euronews Türkçe

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