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1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

ABD Adalet Bakanlığı'ndan federal güçlere talimat

01 Haziran 2020, Pazartesi 13:24
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen protestoları şiddet eylemlerine dönüştüren ANTIFA da dahil provokatörlerin yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verildi.

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ABD Adalet Bakanı William Barr, yaptığı yazılı açıklamada, "barışçıl ve meşru" göstericilerin seslerinin radikal gruplar tarafından bastırıldığına dikkati çekerek, "Radikaller ve provokatörler, kendi şiddet içerikli ve aşırılıkçı ajandaları için protestoları istismar ediyor. Şimdi bu şiddeti izlemeyi bir kenara bırakıp, buna karşı çıkma ve olanları durdurma zamanı." diye konuştu. 

Şiddet eylemlerine karşı yeterli güvenlik gücü kaynağı sağlamanın eyalet ve yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunun altını çizen Barr, gerekli yerlerde düzenin sağlanması için Ulusal Muhafızların görevlendirilebileceğini kaydetti.

Barr, açıklamasında, "Federal güvenlik güçlerine, barışçıl protestoları gasbeden şiddet yanlısı olan ve federal hukuk ihlalinde bulunan radikal provokatörleri yakalama ve bu kişilere suç isnat etme talimatı vereceğiz." ifadesini kullandı.

Söz konusu suçluların yakalanmasında federal ve yerel yetkililer arasında koordinasyon için 56 bölgedeki FBI Müşterek Terör Görev Gücü ağının kullanılacağına vurgu yapan Barr, "Yağma olaylarıyla ilgili ANTIFA ve diğer benzeri grupların kışkırttığı ve yaptığı şiddet eylemleri iç terördür ve buna göre karşılık verilecektir." ifadesine yer verdi.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, 26 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilirken yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.

AA

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