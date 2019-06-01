ABD: Asya'da sessiz kalmayacağız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin’i, komşu ülkelerinin bağımsızlığına ve bölgedeki istikrara karşı tehdit yaratmaması konusunda uyardı. ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Güney Çin Denizi ve Tayvan gibi konular da dahil olmak üzere bölgede "artık sessiz kalmayacaklarını" dile getirdi.

Singapur’da düzenlenen Asya’nın en büyük güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu’nda konuşan Shanahan, "Bölgedeki devletlerin çıkarlarına uzun vadede en büyük tehdit, uluslararası hukuk ve kurallarını ihlal eden aktörlerden geliyor.” dedi. Amerikan Savunma Bakanı, bölgedeki istikrarı bozan aktörlerden bahsederken Çin’in adını doğrudan kullanmadan, bölgeyi tehdit eden politikaları artık görmezden gelmeyeceklerini ifade etti. Shanahan ayrıca, her türlü yapıcı ilişkinin Çin’in de çıkarına olduğuna değindi. Diğer yandan Shanahan, önümüzdeki 5 yıl içinde Asya’nın istikrarını sağlamak için askeri teknolojiye yatırım yaptıklarını belirtti. Bölgede, özellikle Güney Çin Denizi, Kore Yarımadası ve Tayvan’da, kontrolü artırmak isteyen ABD ve Çin arasında uzun zamandır süren bir rekabet var. Şi Cinping'in Tayvan'a karşı güç kullanma tehdidi nedeniyle ABD daha önce Pekin’i, Tayvan’a karşı güç kullanma konusunda uyarmıştı. Euronews Türkçe

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