ABD'de 80 milyon çalışana aşı veya test zorunluluğu getirildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, kısmen uygulanan aşı zorunluluğunu tüm federal hükümet ve sağlık çalışanlarına genişletti. Bununla birlikte, özel sektörde 100'den fazla personeli olan iş yerlerinde çalışanlara aşı veya haftada bir test zorunluluğu getirdi.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Covid-19 ile mücadele kapsamında atacakları yeni adımları açıkladı. Ellerinde salgının yayılmasını önlemek için aşı gibi güçlü bir araç olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, "80 milyon kişinin hala aşı olmadığını görmek hayal kırıklığı" açıklamasında bulundu. "Sabrımız tükeniyor. Artık doğru olanı yapın ve aşı olun" Biden ayrıca henüz aşı olmayanlara da seslenerek, "Aşı olmak için neyi bekliyorsunuz? Sabırlıyız, ancak sabrımız tükeniyor. Artık doğru olanı yapın ve aşı olun." çağrısında bulundu. Euronews Türkçe

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