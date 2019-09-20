ABD'de Bill de Blasio başkanlık yarışından çekildi

ABD'de 2020'deki başkan seçimleri için yarışan Bill de Blasio, Demokrat başkan aday adaylığından çekildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 2020'deki başkan seçimleri için Demokrat başkan aday adaylığından çekildiğini açıkladı. De Blasio, Amerikan MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Benim zamanım olmadığı açıkça görülüyor, bu yüzden başkanlık yarışımı bitiriyorum.'' dedi. New York Belediye Başkanı olarak görevine devam edeceğini belirten de Blasio, çalışan kesimi ve onları destekleyen bir Demokrat Parti için çalışmaya devam edeceğini söyledi. AA

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