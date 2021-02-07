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ABD'de bir cezaevinde isyan çıktı

07 Şubat 2021, Pazar 17:54
Amerika Birlelşik Devletleri'ndeki bir cezaevinde, bir mahkumla gardiyan arasında çıkan kavga isyana dönüştü, 100'den fazla tutuklu binanın bir katını ele geçirdi.

Olay, Michigan eyaletine bağlı St. Louis Ceza İnfaz Kurumunda, cumartesi günü yerel saatle sabah 2.30 civarında başladı. NBCNews'ün haberine göre öfkeli bir mahkumun bir gardiyanı yaralamasıyla durum kontrolden çıktı. Cezaevi personelinin yaralı görevliye müdahale etmesini fırsat bilip hücrelerindeki kilidi kırmayı başaran diğer mahkumlar isyan çıkardı. Binada küçük çaplı yangınlar çıkaran mahkumlar etrafı da talan etti.

İki koğuşta kalan 117 kadar mahkum, binanın 4'üncü katını ele geçirdi.

AP haber ajansı mahkumların cezaevi koşullarının salgınla mücadelede yeterli olmadığından ve yasal işlemlerin koronavirüs nedeniyle aksamasından dolayı ayaklandığını yazdı. NBCNews'e göreyse geçen aylarda Kovid-19 ile ilgili isyan çıkaran mahkumlar bu kez herhangi bir talepte bulunmadı.

Yaklaşık 8 saat sonra bastırılan isyan sonrası 65 mahkum başka bir merkeze nakledildi. Olaylara karışanlardan bazılarının cezalarının artması bekleniyor.

Yetkililer, binadaki hasarı onarmak için yüklü bir fatura ödeyeceklerini tahmin ediyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, cezaevi, isyan
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