ABD’de çocuk intiharları artıyor

Salı günü verilerini yayımlayan Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü, Amerikalı çocukların intihar oranlarının son 15 yılda istikrarlı bir şekilde arttığını ortaya koyarken özellikle kız çocuklarındaki yükselme dikkat çekti.

JAMA Network Open adlı hakemli tıp dergisinde yayımlanan makalede bu durumun tek bir unsurla açıklanamayacağı vurgulandı. Koronavirüs pandemisi sonrası akıl sağlığına dair sorunların artmasından bahsedilirken teknoloji, sosyal medya ve silahların da çocuk intiharlarının ana aktörleri olduğu bildirildi. 2001-2022 döneminde yaşları 8’le 12 arasında değişen 2 bin 241 çocuğun kendilerini öldürdüğü, 2007’ye kadar azalan oranların 2008-2022’de her yıl yüzde 8 civarında arttığı ortaya kondu. Erkek çocuklar, kızlardan fazla intihar oranına sahip olmayı sürdürse de 8-12 yaş grubundaki kız çocuklarında görülen artış dikkat çekiyor. Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’nden Lisa M. Horowitz son verilerle birlikte intihara yaklaşımın değişmesi gerektiğini vurguluyor. Haber Merkezi

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