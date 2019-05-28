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28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

ABD'de hortum: 5 milyon kişi elektriksiz kaldı

28 Mayıs 2019, Salı 13:29
ABD'nin Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 5 milyon kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı, 5 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

CNN'de yer alan habere göre, Ulusal Meteoroloji Servisi yaptığı açıklamada, hortum ve şiddetli fırtınanın Ohio ve Indiana eyaletlerinde etkili olduğunu ve bazı bölgelerde hasara yol açtığını duyurdu.

Ohio'nun Dayton kentini vuran hortum sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, Ohio'da yaklaşık 5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Celina, New Madison, Laura, Dayton ve Laurelville'de hasar tespit çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.

Oklahoma'nın El Reno şehrinde hafta sonu etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kentte ciddi hasara neden olan hortumda 10'dan fazla kişinin kayıp veya yaralı olduğu açıklanmıştı.

AA

Etiketler: ABD, hortum, elekrtik
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