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26 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

ABD'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 100 bine yaklaştı

26 Mayıs 2020, Salı 17:22
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 99 bin 847'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 734 artarak 1 milyon 708 bin 473'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 491 artarak 99 bin 847'ye çıktı.

ABD'yi 376 bin 669 vakayla Brezilya, 362 bin 342 vakayla Rusya ve 282 bin 480 vakayla İspanya izliyor.

AA

Etiketler: ABD, koronavirüs salgını
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