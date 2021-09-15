ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1708 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 41 milyon 368 bini geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1708 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı 663 bin 970'e çıktı. California, 4 milyon 383 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 639 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi. Can kaybı sayısında California 66 bin 36 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 381, New York'ta 54 bin 282 olarak kayıtlara geçti. AA

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