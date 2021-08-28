ABD'de Kovid-19 nedeniyle 3 bin 124 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 709 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 124 kişi öldü ve can kaybı 636 bin 733'a çıktı. California, 4 milyon 309 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 557 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi. Can kaybı sayısında California 65 bin 629 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 56 bin 345, New York'ta ise 54 bin 152 olarak kayıtlara geçti. AA

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