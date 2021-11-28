ABD’de Kovid-19 ölümleri 1 milyona yaklaştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD’de virüs tesbit edilenlerin sayısı 85 bin 469 artışla 48 milyon 177 bin 954’e çıktı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 952 kişinin ölümüyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 776 bin 349’a ulaştı.

California 5 milyon 60 bini aşkın vak’ayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 321 binden fazla vakayla Teksas ve 3 milyon 721 binden yüksek vakayla Florida izledi. California can kaybında da 74 bin 129 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Teksas’ta 73 bin 605’e ulaştı, Florida’da ise 61 bini geçti. AA

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