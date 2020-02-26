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26 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

ABD'de Kovid-19 vakası sayısı 34’e yükseldi

26 Şubat 2020, Çarşamba 18:00
ABD’de Kovid-19 taşıdığı tespit edilen hasta sayısının daha da artması bekleniyor.

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 34’e ulaştığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 34 kişiden 18'inin, salgın nedeniyle Japonya’da karantinaya alınan Diomand Princess yolcu gemisinden, 3 kişinin de daha önce Çin’in Vuhan bölgesinden tahliye edilen Amerikalılar olduğu belirtildi.

CDC Ulusal Aşı ve Solunum Hastalıkları Merkezi direktörü Dr. Nancy Messonnier, tahliye edilen kişileri ayrı değerlendirdiklerini söyleyerek, “Çünkü bu rakamların şu anda ABD'deki genel resmi doğru bir şekilde temsil ettiğine inanmıyoruz." dedi.

Messonnier, Diamond Princess gemisinden tahliye edilenler arasında ayrıca 10 kişide, Japonlar tarafından yapılan testlerde hastalığın pozitif çıktığı, sonuçların teyit edilmesi halinde onların da söz konusu resmi sayıya eklenebileceğini kaydetti.

Amerikalı sağlık yetkilileri, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinden çıkan 328 ABD vatandaşını uçaklarla ülkeye getirmişti.

Yetkililer, tahliye edilenlerin 14 gün boyunca California eyaletindeki Travis Hava Üssü'nde veya Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'nde kurulan karantina merkezlerinde tutulacağını açıklamıştı.

AA

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