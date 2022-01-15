ABD'de Müslümanlara İsrail destekli casusluk

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslâm İlişkileri Konseyi (CAIR), bazı İslamofobik grupların İsrail’den de destek alarak ABD’de önde gelen Müslüman kanaat önderleri ve kuruluşlar arasında uzun yıllardır casusluk faaliyetleri yaptığını iddia etti.

CAIR tarafından yapılan bir basın açıklamasında, Müslümanların izlenmesi için İsrail’den destek alarak çalışan grupların casusluk yapan kişilere ödemede bulunduğuna ilişkin kanıtlara ulaşıldığı belirtildi. Geçen ay CAIR’in Ohio ofisi Direktörü Romin İkbal’in, İslâmofobik söylemleriyle tanınan Steven Emerson tarafından kurulan “Terörizm Araştırma Projesi (IPT)” isimli örgüt için casusluk yaptığı gerekçesiyle kovulduğuna işaret edilen açıklamada, 2 kişinin daha IPT için casusluk yaptığını itiraf ettiği kaydedildi. Virginia’da bulanan Tarık Nelson’ın 2008’den 2012’ye kadar IPT adına çalıştığı ve CAIR’deki Müslümanların bilgilerini IPT’ye sızdırdığının belirtildiği açıklamada, Nelson’ın İsrail hükümeti adına IPT’nin nasıl gizli bilgileri topladığını da itiraf ettiği ifade edildi. AA

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