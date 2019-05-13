ABD'de sağlık sigortası olmayanların sayısı 30,4 milyona yükseldi

ABD'de sağlık sigortası olmayan kişilerin sayısının, geçen yıl 1,1 milyon artarak 30,4 milyonu bulduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin yaptığı bir araştırma, sağlık sigortasını kaybeden Amerikalıların sayısının geçen yıl da artış gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, 2017'de 29,3 milyon Amerikalının sağlık sigortası yokken bu sayı geçen yıl 30,4 milyonu buldu. Sağlık sigortası olmayan Amerikalıların sayısının 2017'de de artış gösterdiğini belirten analistler, Başkan Donald Trump yönetiminin sağlık sigortasına ilişkin politikalarının bu durumu tetiklediğini kaydetti. AA

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