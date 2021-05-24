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24 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

ABD'de salgında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi

24 Mayıs 2021, Pazartesi 18:32
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 12 bin 805 artışla 33 milyon 118 bin 33'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 192 artarak 589 bin 895'e çıktı.

California, 3 milyon 777 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 941 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 310 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 933 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 131 ve Texas'ta 51 bin 225 olarak kayıtlara geçti.

AA

Etiketler: ABD, salgın
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