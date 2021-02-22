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22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

ABD'de salgından ölenlerin sayısı 511 bin 302'ye yükseldi

22 Şubat 2021, Pazartesi 19:51
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 60 bin 543 artışla 28 milyon 767 bin 835'e yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1405 artarak 511 bin 302'ye çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 973 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı ise 348 milyon 118 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 28 milyon 135 bin 45, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 499 bin 56 olarak kaydedildi.

AA

Etiketler: ABD, salgın
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