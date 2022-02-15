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15 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

ABD'de salgından ölenlerin sayısı 922 bin 473'e çıktı

15 Şubat 2022, Salı 18:06
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 178 bin 877 artarak 77 milyon 919 bin 52 oldu.

Ülkede 2 bin 776 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 922 bin 473'e çıktı.

California 8 milyon 837 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 525 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 776 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 82 bin 932 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 82 bin 360, Florida'da ise 67 bin 910 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,7'sine en az bir doz, yüzde 68,5'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyona yakın kişiye ikinci doz, 92 milyona yakın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

AA

Etiketler: ABD, salgın
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