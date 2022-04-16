"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

ABD'de salgından ölenlerin sayısı 988 bin 558'e çıktı

16 Nisan 2022, Cumartesi 18:48
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 612 bin 691 olarak kayıtlara geçerken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 988 bin 558'e çıktı.

California, 9 milyon 157 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 785 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 666 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 87 bin 809, Florida'da ise 73 bin 689 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,1'ine en az bir doz, yüzde 70'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,1'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 99 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

AA

Etiketler: ABD, salgın
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Haberden tasarruf olur mu?

    ''Dünyada en yüksek faize mahkûm ettiler''

    ''Enflasyon farkı aylık ödensin''

    Hem Kur’an öğreniyorlar, hem Risale okuyorlar

    İzmirli hanımlar Bediüzzaman’ı yâd etti

    İsrail’i Mescid-i Aksa’dan çıkarın

    Putin, Muhammed bin Selman ile görüştü

    Rus ordusunun kayıpları açıklandı

    Kiev'de şiddetli patlama sesleri

    Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti

    Mutfaklarda yangın var

    'Ukrayna'da en az 1982 sivil öldü'

    Twitter'dan Elon Musk'a karşı "zehir hapı" tedbiri

    Devlet hastanelerinde randevu çilesi

    Bu provokatör engellenmeli - ''Bu nasıl bir akıl tutulması?''

    İsrail polisi Ramazan’ı zehir ediyor

    Kiralar fırladı mahkemeler arttı

    Topluma indirilmiş korkunç bir darbe

    Man Adası kararının siyasi sonuçları ne olacak?

    Trabzonspor 4 maçtır 3 puan alamıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Medenî Bilgiler”
    Genel

    Bu provokatör engellenmeli - ''Bu nasıl bir akıl tutulması?''
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Televizyon vaizliği ve Bediüzzaman’ın vaizlere ‘altın tavsiyeleri’
    Ahmet BATTAL

    Mahşerden önceki son çıkışın altı atlısı
    Cevher İLHAN

    “Yüzük taahhüdü” tartışması
    Genel

    Man Adası kararının siyasi sonuçları ne olacak?
    Yasemin YAŞAR

    Kadınlar ve erkekler
    Genel

    Devlet hastanelerinde randevu çilesi
    Faruk ÇAKIR

    Dikkate alan kazanır
    Genel

    Topluma indirilmiş korkunç bir darbe

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.