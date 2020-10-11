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11 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

ABD'de seçim anketlerinde son durum ne?

11 Ekim 2020, Pazar 18:22
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine 1 aydan kısa bir zaman kala yarışı kimin kazanacağına dair yapılan anketler de ardı arkasına açıklanıyor.

Washington Post gazetesi ve ABC televizyonunun 11 Ekim'de yayınladıkları ankete göre Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi Başkan Donal Trump'ın 12 puan önünde görünüyor. Buna göre ankete katılanların yüzde 53'ü Biden'ı desteklerken yüzde 41'i Trump'a oy vereceğini açıkladı.

Ekonomi belirleyici etken

Ankete katılanların yüzde 29'u oy tercihlerindeki en büyük etkenin ekonomi olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 54'ü Trump'ı ekonomi konusunda başarılı bulurken yüzde 45'i ekonomi yönetimini yetersiz buldu.

Trump'ın Covid-19 krizini yönetme biçimi genel olarak başarısız bulunuyor. Biden'ın pandemi konusundaki performansı 17 puanla önde.

Kadın seçmenin tercihi Biden

Biden kadın seçmenler arasında yüzde 59'a yüzde 36 ile açık ara önde. Erkek seçmenler arasında Trump ve Biden yüzde 48'le aynı düzeyde yer alıyor.

Telefon yoluyla yapılan anket bin 14 katılımcıyla 6 ve 9 Ekim tarihleri arasında yapılırken hata marjini 3,5 puan olarak açıklandı.

PEW anketine göre Biden 10 puan önde

PEW'in 9 Ekim tarihinde açıkladığı ankete göre de Biden, Trump'ın 10 puan önünde görünüyor.

Biden katılımcıların yüzde 52'sinin desteğini alırken Trump'ın oranı yüzde 42'de kaldı. Bu ankette de kadın seçmenlerin tercihi ağırlıklı olarak Demokrat adaydan yana oldu.

Biden siyahi, hispanik ve uzakdoğu kökenli seçmenler arasında da açık ara önde görünüyor.

Anketlerde Biden farkı

Ülke genelinde yapılan anketlerin listeleyen RealClearPolitics'e göre ekim ayı boyunca yapılan anketlerin tamamında Biden önde görünüyor.

Fakat uzmanlar genel oy sayımında Trump'ın kazanmasına çok düşük bir ihtimal verse de seçici kurul (electoral college) sistemi nedeniyle şansını sürdürdüğünü düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinde genel oy sayımında daha az oy almasına karşın seçimleri kazanan taraf olmuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, seçim, anket
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