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23 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

ABD'de seçim harcamaları 10,8 milyar doları aşacak

23 Ekim 2020, Cuma 13:54
Ülkede 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimler kapsamında yapılan harcamaların 10,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler için yapılacak harcamaların toplam 10,8 milyar dolara ulaşması tahmin edilirken, 2020 seçimlerinin ülke tarihinin "en pahalı" seçimi olması bekleniyor.

ABD'de başkanlık ve kongre seçimlerine sayılı günler kala, seçim kampanyaları kapsamında yapılan çalışmalar da hız kazandı.

Bu kapsamda, başkanlık ve kongre üyeliği için yarışan adaylar arasındaki rekabet artarken, seçim kampanyaları için yapılan harcamaların tutarı da milyarlarca doları buluyor.

Washington merkezli Center for Responsive Policy (Duyarlı Politika Merkezi) verilerinden derlenen bilgilere göre, Demokrat Joe Biden ve Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlık yarışı için yapılan harcamaların yaklaşık 5,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Ayrıca, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeliği ve 35 Senatör koltuğu için yarışan yüzlerce adayın seçim kampanyaları için 5,6 milyar doları aşkın harcama yapılacağı tahmin ediliyor. 

Ülke tarihinin "en pahalı" seçimi

ABD'de başkanlık ve kongre üyeliği için yarışan adayların seçim harcamalarının toplamda 10,8 milyar dolara ulaşacağı hesaplanıyor.

Söz konusu harcama tutarıyla 2020 seçimleri, önceki yıllarda gerçekleşen seçimleri geride bırakıyor.

Ülkede 2016 seçimlerinde kampanyalar kapsamında toplam 6,5 milyar dolarlık harcama yapıldığı kaydedilirken, bu tutarın 2012'de 6,3 milyar dolar ve 2008'de 5,3 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Enflasyona uyarlanmış rakamlarla ise 2016 seçimlerinde yapılan harcamaların maliyetinin 7 milyar dolar, 2012'de 7,1 milyar dolar ve 2008'de 6,3 milyar dolar olduğu kayıtlarda yer alıyor.

Böylece, 2020 seçimlerinin ülke tarihinin "en pahalı" seçimi olacağı öngörülüyor.

Kovid-19 salgını harcama şeklini değiştirdi

Eylül sonu itibarıyla, 2020 seçimleri için 7,2 milyar dolar harcandığı belirtiliyor. Söz konusu harcamaların ekim ayı sonuna doğru daha da artacağı tahmin ediliyor.

Seçim kampanyaları kapsamında yapılan toplam harcamanın yüzde 53,7'sinin Demokratlar, yüzde 38,9'unun Cumhuriyetçiler ve yüzde 7,4'ünün ise bağımsızlar tarafından gerçekleştirildiği kaydediliyor.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seçim kampanyalarındaki harcama şeklini de değiştirdiği belirtiliyor. Başkan adaylarının, 2016 seçimleriyle karşılaştırıldığında, bu seçimlerde seyahat ve etkinliklere daha az para harcarken, medya kuruluşlarına reklamlar için daha fazla para ödediği tahmin ediliyor.

Biden reklam harcamalarında Trump'ı geride bıraktı

Başkan adaylarının 2016'nın nisan-haziran döneminde seçim kampanyası kapsamındaki seyahat ve etkinliklere 34 milyon dolar harcadığı belirtilirken, bu rakamın 2020'nin aynı döneminde sadece 12 milyon dolar olduğu kaydediliyor.

Wesleyan Media Project tarafından yürütülen bir başka çalışma, Joe Biden’in kampanyasının, 5 Eylül’den bu yana TV ve dijital reklam harcamalarında Trump’ı geride bıraktığını gösteriyor.

Buna göre, halka ulaşmak için televizyonda yayınlanan reklamlara Biden'ın 94,7 milyon dolar, Trump'ın ise 41,5 milyon dolar harcadığı biliniyor. Sosyal medya reklamları için de Biden'ın 32,6 milyon, Trump'ın 23,5 milyon dolarlık harcama yaptığı belirtiliyor.

Ekonomistlerin bir kısmı, seçim kampanyaları için yapılan çalışmalar ve harcamaların istihdam ve ekonomi üzerinde olumlu katkısı olduğunu savunurken, kimi ekonomistler ise 10,8 milyar dolarlık seçim harcamalarının 21 trilyon dolarlık ABD ekonomisine önemli katkı sağlayacağını düşünmüyor.

AA

Etiketler: ABD, seçim harcamaları
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